Президент Сербии сообщил, как западные страны поддерживают Косово

Это заявление принадлежит президенту Сербии Александру Вучичу. Он об этом решении сообщил после бесед с послами.



Текст сообщения Вучича следующий: "Потому что, как мы поняли, они обвиняют сербские власти в том, что Косово не принято к членству в Интерпол».

Текст: Т. Сокот



