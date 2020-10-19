Почему выборы в США могут решить вопрос с изменением климата





Эксперты считают, что тот, кто займет Белый дом в течение следующих четырех лет, сыграет решающую роль в борьбе с опасным изменением климата. Мэтт МакГрат взвешивает вероятные экологические последствия выборов в США.

Ученые, изучающие изменение климата, говорят, что переизбрание Дональда Трампа может привести к тому, что будет «невозможно» держать глобальные температуры под контролем.

Они обеспокоены тем, что следующие четыре года Трамп «заблокирует» использование ископаемого топлива на десятилетия вперед, обеспечивая безопасность и улучшая инфраструктуру для добычи нефти и газа, а не прекращая их использование, как того хотят экологи.

Ученые утверждают, что климатический план Джо Байдена даст миру шанс на победу.

Помимо выхода из климата парижского соглашения - международного договора, чтобы избегать опасного потепления на Земле - команда президента Трампа упорно трудилась, чтобы устранить то, что они видят, как препятствия для эффективного производства энергии.

За последние три года исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке отследили более 160 существенных откатов экологических норм. Они охватывают все: от стандартов автомобильного топлива до выбросов метана и лампочек.

Этот бюрократический костер произошел в то же самое время, когда США пошатнулись после нескольких лет серьезных лесных пожаров в западных штатах. Многие ученые связывают эти пожары с изменением климата.

Итак, где мы находимся после четырех лет правления Дональда Трампа - и что, вероятно, будет развиваться после выборов 3 ноября?

Какова позиция Трампа в отношении изменения климата?

«Трамп считает, что регулирование - это цена, а не выгода», - утверждает профессор Майкл Джеррард из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

"Он отрицает, что такая вещь, как антропогенное изменение климата, действительно существует, или, по крайней мере, что это плохо. Он считает, что если вы сократите все виды нормативных требований, не только экологических, но и профессиональных, трудовых и всего остального, это создадим больше рабочих мест ".

Критики говорят, что отмена экологических норм является частью программы об изменении климата в федеральном правительстве.

«Администрация Трампа сделала все возможное, чтобы отрицать науку и очернять ученых», - говорит Джина Маккарти, бывший глава Агентства по охране окружающей среды (EPA), а ныне президент Совета по защите национальных ресурсов.

«Они действительно сделали все возможное, чтобы попытаться убедить людей, что то, что они видят, чувствуют и пробуют, просто не происходит у них на глазах».

Трамп утверждал, что сделка в Париже несправедлива по отношению к США и она мало повлияет на глобальную температуру.

Сторонники президента Трампа скажут, что его решительная поддержка ископаемых видов топлива оказалась успешной. Благодаря гидроразрыву в конце прошлого года США ненадолго стали крупнейшим экспортером нефти в мире. Фрекинг - это набор методов добычи нефти и газа из сланцевой породы.

Но когда дело доходит до угля, оно обстоит иначе. Несмотря на усилия администрации по отмене нормативных требований, добыча угля продолжает сокращаться. Сейчас количество рабочих мест, связанных с углем, сократилось примерно на 5000, чем когда был избран Дональд Трамп.

Для многих из тех, кто поддерживает Трампа, его действия в отношении климата согласуются с увеличением производства энергии и поддержанием роста экономики.

Президент Трамп выразил поддержку добыче угля, но количество рабочих мест в этой отрасли сократилось с тех пор, как он вступил в должность.

Многие считают, что война Трампа с экологическими нормами вообще не имеет ничего общего с экономикой.

«Трамп убежден, что изменение климата - это проблема культурной войны, которая вызывает недовольство его крайне правой базы», - информирует общественность Пол Бледсо. Напомним, он работал в администрации Клинтона и теперь является советником демократического аналитического центра - Института прогрессивной политики.

«Так что он видит в этом культурную попытку разжечь недовольство среди своей базы. Других функций для него это не имеет. Ему все равно».

Как выход из парижской сделки повлияет на ситуацию?

Выход из Парижского соглашения стал сильным сигналом для остального мира о том, что США больше не разделяют международный консенсус в отношении изменения климата.

Объявляя о выходе, президент Трамп говорил о пересмотре соглашения, но из этой идеи ничего не вышло.

Некоторые наблюдатели считают, что действия США помогли другим странам, таким как Бразилия и Саудовская Аравия, помешать прогрессу в сокращении выбросов углерода.

«Прямо сейчас мы изгои, и это самое смущающее и шокирующе плохое время, которое я могла когда-либо представить для Соединенных Штатов», - говорит Джина Маккарти.

«И все потому, что у нас есть президент, которому просто наплевать на людей. Ему просто наплевать на свою базу и на то, как она питает его собственное эго».

Если выиграет Джо Байден, вполне вероятно, что он как можно скорее отменит уход из Парижа. Для повторного присоединения к пакту требуется уведомление всего за месяц.

Решение президента о выходе США из Парижского соглашения вступит в силу 4 ноября, через день после выборов.

Однако опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что все большее число молодых республиканцев и консерваторов занимают позицию, отличную от позиции президента в отношении изменения климата.

Сам президент отрицает связь с изменением климата при обсуждении пожаров в Калифорнии. Многие по-прежнему поддерживают его решение выйти из Парижского пакта.

«Я обнаружил, что действительно большие цели и действительно высокие цели на самом деле ничего не значат, если у вас на самом деле нет плана по достижению этой цели», - считает Даниэль Бутчер, молодой консерватор из Американского общества охраны природы.

Текст: Т. Сокот



