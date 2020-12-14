Опросы в Кашмире: страх и недоверие мешают выборам в долине
14.12.2020 10:40 / Политика / Прочли: 348 человек
Кашмирцы голосуют впервые после того, как регион потерял особый статус.В Кашмире, управляемом Индией, идет голосование на первых выборах в регионе после того, как Дели отменил свой особый статус в прошлом году. Но опросы необычны даже по бурным стандартам Кашмира.
«В Кашмире нет демократии», - заявляет 32-летняя Рабия Хуршид.
По иронии судьбы, Хуршид участвует в первых в истории прямых выборах в сельские советы в 20 районах Джамму и Кашмира. Впервые региональные советы, в состав которых входили депутаты, будут избираться прямым голосованием. И их члены будут отвечать за местное планирование и управление, от дорог до школ и больниц.
Эти советы, расположенные у основания демократической пирамиды Индии, составляют крупнейшее в мире мероприятие по прямым выборам.
«У нас нет другого выбора, кроме как участвовать в опросах. Иначе что будет с нашими будущими поколениями?» - спрашивает она.
Это сочетание неповиновения, разочарования и смирения слишком хорошо знакомо в долине с мусульманским большинством. У нее долгое время были напряженные отношения с Индией - сменявшие друг друга правительства не могли бороться с воинственностью в регионе, не предоставив индийской армии полномочий, что привело к заявлениям о нарушениях прав человека на протяжении десятилетий.
Раскол только усилился в августе 2019 года, когда федеральное правительство, возглавляемое партией Бхаратия Джаната, в одностороннем порядке отменило статью 370 - конституционное положение, которое гарантировало Кашмиру некоторую автономию. Этот шаг, сопровождавшийся жесткой коммуникацией и интернет-блокадой, а также задержанием депутатов, активистов, журналистов и лидеров общественности, был встречен протестами и глобальной критикой. Это также рассматривалось как часть правого крыла БДП - вызывающую разногласие риторику и политику партии уже давно обвиняют в том, что они нацелены на мусульман страны.
С помощью этих выборов, первого с противоречивого шага в прошлом году, БДП надеется закрепиться в долине.
«Для Дели эти выборы очень важны. Для Джамму и Кашмира они не имеют большого значения, потому что выборы проводились при назначенном правителе, а не при избранном», - информирует общественность историк Сиддик Вахид.
Он добавляет, что это попытка BJP добиться «легитимности».
Партия выступает против объединенной оппозиции и недовольного населения, которое скептически относится к выборам в целом.
Впервые около семи оппозиционных партий объединились, чтобы вместе участвовать в опросах. И их цель - бороться за восстановление особого статуса Кашмира.
«Выборы просто отвлекли от реальных проблем, которые вызвали чувство предательства и отчуждения среди людей здесь», - говорит бывший главный министр Мехбуба муфтий Народно-демократической партии (НДП). Она была освобождена индийскими властями в октябре, более чем через год после задержания.
Еще есть независимые кандидаты, такие как Хуршид. Она говорит, что не желает ассоциировать себя с какой-либо политической партией, но также говорит, что она ведет активную кампанию, чтобы остановить рост BJP.
Хуршид входит в число более чем 2000 кандидатов, участвующих в борьбе за 280 мест в Джамму и Кашмире. Выборы проходят в восемь этапов, шесть из которых уже завершились. Ее место в районе Барамулла на севере Кашмира явилось на избирательные участки 7 декабря.
Для голосования зарегистрировано около 5,76 миллиона человек. Кашмирцы не проявили большого энтузиазма по сравнению с предыдущими выборами.
«БДП сделала большой выбор в связи с этими выборами, послав центральных министров для проведения кампании в Джамму. Это всего лишь выборы на уровне деревни. А у простых людей нет особого энтузиазма», - говорит Анил Гупта, журналист из Джамму.
В регионе Джамму с преобладающим индуистским населением явка избирателей часто превышает 60%. В долине он остался ниже 41%. Самая низкая одноэтапная явка - 1,9% - была зафиксирована в районе Шопиан на юге Кашмира, где воинственность всегда была на высоте.
Кампания в южном Кашмире, которая является особенно нестабильной, была сложной и необычной.
Массовые кампании затруднены не только из-за пандемии, но и из-за всплеска воинственности и политического насилия. По крайней мере, девять работников БДП убиты предполагаемыми боевиками в этом году, что побудило чиновников круглосуточно охранять кандидатов. Их перевели в отели или правительственные гостевые дома, где они проживали под строгой охраной.
«Невозможно обеспечить индивидуальную безопасность каждому кандидату, поэтому их перевели в такие помещения», - проинформировал общественность один из официальных лиц.
«Я должен заранее уведомить полицию о моем посещении, и когда они сочтут это возможным с точки зрения безопасности, я получу разрешение и полицейское сопровождение. Я не могу винить полицию, они делают это для нашей безопасности», - говорит Назир Ахамад. 46-летний Дар, кандидат от БДП в Пулваме, другом районе на юге Кашмира, в котором постоянно наблюдается низкая явка избирателей.
Он говорит, что до сих пор посещал свой избирательный округ только четыре раза, и каждый раз у него было всего два часа на предвыборную кампанию.
Агитация проходит по домам и требует сопровождения полиции. Кандидаты жалуются, что им не дается достаточно времени на месте, но официальные лица говорят, что они делают все возможное, учитывая опасения по поводу безопасности.
Оппозиция заявляет о более зловещей повестке дня.
Бывший главный министр Омар Абдулла написал в Твиттере, что местная администрация «изо всех сил старается помочь БДП» и «задерживает кандидатов, выступающих против БДП, используя безопасность как предлог».
«Если ситуация с безопасностью не способствует проведению кампании, зачем было объявлять выборы?» - сказал Абдулла.
Власти опровергли обвинения, заявив, что ни один кандидат не был остановлен от агитации, всем была предоставлена надлежащая безопасность.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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