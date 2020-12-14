Brexit: новые торговые переговоры вселяют надежду в бизнес в Уэльсе
14.12.2020 12:00 / Экономика / Прочли: 426 человек
Переходный период Великобритании к Brexit заканчивается 31 декабря.
Продление торговых переговоров по Brexit вселяет надежду, потому что сделка необходима и возможна, заявила бизнес-группа CBI Wales.
Великобритания и ЕС согласились продолжить торговые переговоры после Брексита после воскресного разговора между лидерами.
Make UK, представляющая производственные секторы, призвала лидеров работать над поиском решения, которое приведет к соглашению о нулевых тарифах и нулевой квоте.
Уэльс больше зависит от экспорта в ЕС, чем любая другая страна Великобритании.
На слушаниях в Специальном комитете по делам Уэльса ранее в этом месяце было сказано, что 61% экспорта из Уэльса идет в ЕС по сравнению с 43% всего экспорта Великобритании.
В Уэльсе также имеется высокая доля отраслей, которые, как ожидается, столкнутся с высокими тарифами, если не будет достигнута договоренность, а именно автомобильная промышленность, молочные продукты, красное мясо и авиакосмическая промышленность.
В настоящее время товары из Уэльса могут быть отправлены покупателям по всему ЕС без каких-либо тарифов или пошлин, добавляемых к их цене.
Если бы переговоры не были продлены, можно было бы ожидать, что торговля будет осуществляться по линиям Всемирной торговой организации с уже согласованными тарифами на товары, экспортируемые из Уэльса.
На кого влияют переговоры о Брексите?
Автомобильный сектор, в котором работает 14 000 человек в Уэльсе, особенно обеспокоен тарифами, поскольку автопроизводители поставляют запчасти со всего ЕС, а затем многие из готовых автомобилей снова экспортируются.
Toyota, производящая двигатели для Deeside, заявила, что не сможет конкурировать с заводами в Европе, если к цене автомобилей, покидающих Великобританию, будут добавлены пошлины.
Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT, представляющий автомобильную промышленность, сказал: «Мы приветствуем готовность обеих сторон продолжать переговоры и найти выход из политического тупика - теперь нам нужны переговорщики, чтобы завершить работу и согласовать сделку, которую мы все так отчаянно нужно, без дальнейших промедлений ».
Аэрокосмический сектор в Уэльсе тесно связан с ЕС, где компоненты и материалы многократно пересекают границы, а половина произведенных товаров экспортируется в ЕС.
Отрасль валлийской баранины также затронута его представительным органом, Hybu Cig Cymru, который сообщает, что каждый год экспортируется валлийская баранина на сумму 121 млн фунтов стерлингов, причем 92% этой продукции продается покупателям в ЕС, в первую очередь во Франции, Италии и Германии.
На разные виды мяса взимаются разные тарифы, например, Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства заявил, что отсутствие сделки не будет означать тариф в 76% на туши ягненка и 70% на говядину.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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