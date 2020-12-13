Торговые переговоры по Brexit: Великобритания и ЕС “приложат дополнительные усилия”, чтобы согласовать сделку





В совместном заявлении Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что «на данном этапе они обязаны сделать все возможное».

Во время разговора пара обсудила «основные нерешенные темы».

Обе стороны заявили, что воскресенье – это крайний срок для принятия решения о продолжении переговоров, а Великобритания должна выйти из правил ЕС в конце месяца.

Лидеры согласились сказать участникам переговоров, чтобы они продолжили переговоры в Брюсселе, «чтобы увидеть, удастся ли достичь соглашения даже на этом позднем этапе».

Они не сказали, как долго будут продолжаться последние переговоры, но окончательный крайний срок - 31 декабря. Необходимо дать время, чтобы британский и европейский парламенты проголосовали по любой сделке, которая появится до этого.

Фон дер Лейен сказала, что воскресный разговор с Джонсоном был «конструктивным и полезным».





Сам Джонсон повторил свое предупреждение, сделанное ранее на этой неделе, о том, что сценарий без сделки «наиболее вероятен».

Великобритания и ЕС ведут переговоры по торговой сделке после Брексита с марта и пытаются заключить ее до окончания так называемого переходного периода 31 декабря, когда обе стороны перейдут к торгам во Всемирной торговой организации (ВТО).

Зачитывая совместное заявление, фон дер Ляйен сказала: «Несмотря на усталость после почти года переговоров, несмотря на то, что сроки срываются снова и снова, мы считаем своим долгом сделать все возможное».

Позже Джонсон сказал, что "там, где есть жизнь, есть надежда" и что Великобритания "определенно не откажется от переговоров".

Но он добавил: «Я должен повторить, что, скорее всего, сейчас мы должны подготовиться к условиям ВТО.

«Насколько я понимаю, есть несколько серьезных и очень сложных вопросов, которые в настоящее время отделяют Великобританию от ЕС, и лучшее, что можно сделать сейчас для всех… так это подготовиться к торговле на условиях ВТО».

Рэйчел Ривз из лейбористской партии приветствовала продолжение переговоров. Она сказала, что худшим исходом будет «провал без сделки 1 января».

Ривз добавила: «Я надеюсь, что переговоры быстро завершатся, но также надеюсь от имени всех британских предприятий и рабочих, а также нашей безопасности, что правительство выполнит обещание, данное им британскому народу, и вернется.

Без торговой сделки могут быть введены тарифы - сборы на товары, которые покупаются и продаются между двумя сторонами, и, в свою очередь, цены на определенные товары вырастут.

Несколько слов об основах Брексит.

Брексит произошел, но правила не изменились сразу: Великобритания покинула Европейский Союз 31 января 2020 года. Однако после этого лидерам нужно было время, чтобы договориться о пожизненной сделке - у них было 11 месяцев.

Великобритания и ЕС должны до 31 декабря 2020 года согласовать торговую сделку, а также другие моменты, например, права на рыбную ловлю.

Если сделки не будет, введут пограничные проверки и налоги для товаров, путешествующих между Великобританией и ЕС. Однако будет сделка или нет, все равно произойдут изменения.

Теперь переговоры продолжатся в Брюсселе. Ожидается, что основное внимание уделят тому, насколько близко Великобритании следует придерживаться экономических правил ЕС в будущем.

ЕС полон решимости помешать Великобритании получить то, что она считает несправедливым преимуществом в виде беспошлинного доступа к своим рынкам - неуплаты налогов на покупаемые и продаваемые товары - при установлении собственных стандартов в отношении продуктов, прав на трудоустройство и бизнес-субсидий.

ЕС отказался от идеи формального механизма, обеспечивающего соблюдение обеими сторонами стандартов друг друга. Он теперь готов принять расхождения в Великобритании - при условии, что существуют гарантии предотвращения недобросовестной конкуренции.

Права на рыболовство - еще одна серьезная область разногласий, поскольку ЕС предупреждает, что без доступа к водам Великобритании для флотов ЕС британские рыбаки больше не получат особого доступа на рынки ЕС для продажи своих товаров.

Великобритания утверждает, что то, что происходит в ее собственных водах, и ее более широкие правила ведения бизнеса должны находиться под ее контролем как суверенной страны.

Представители группы бизнес-лобби CBI заявила, что продолжение переговоров «вселяет в нас надежду», а сделка «необходима и возможна» для экономики Великобритании.

Текст: Т. Сокот



