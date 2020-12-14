Торговые переговоры о Брексите: у процесса еще есть ноги, сообщил источник в Великобритании
14.12.2020 11:26 / Экономика / Прочли: 405 человек
Джонсон: «Что бы ни случилось, у Великобритании все будет хорошо».
Переговорщики из Великобритании и ЕС должны начать новый толчок к достижению соглашения о торговле после Брексита после того, как обе стороны согласились «сделать все возможное».
Источник в Великобритании сказал, что «у процесса все еще есть ноги», однако Борис Джонсон предупредил, что отказ от сделки является «наиболее вероятным» исходом.
Крайний срок завершения переговоров был назначен на воскресенье, но премьер-министр и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась его продлить.
Пара обсудила «основные нерешенные темы» во время «конструктивного» разговора.
Они согласились посоветовать переговорщикам продолжить переговоры в Брюсселе, «чтобы увидеть, удастся ли достичь соглашения даже на этой поздней стадии». Они не сказали, как долго будут продолжаться эти последние переговоры, но окончательный крайний срок - 31 декабря. Да еще необходимо дать время, чтобы британский и европейский парламенты проголосовали по любой сделке, которая появится до этого.
Интересны следующие вопросы: Что является камнем преткновения в торговых переговорах по Brexit? Что делают Великобритания и ЕС, чтобы подготовиться к отказу от сделки? Что будет, если не будет торговой сделки?
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье позже проинформирует послов 27 стран-членов в Брюсселе.
Основными камнями преткновения на переговорах были права на рыбную ловлю, равные условия для ведения бизнеса и способы контроля за любым соглашением.
Суть заключается в следующем: Великобритания и ЕС ведут переговоры о торговой сделке после Brexit с марта и пытаются заключить ее до того, как так называемый переходный период закончится 31 декабря, когда обе стороны перейдут к торговле во Всемирной торговой организации (ВТО) правила.
В воскресенье, зачитывая совместное заявление, фон дер Ляйен сказала: «Несмотря на усталость после почти года переговоров, несмотря на то, что сроки срываются снова и снова, мы считаем своим долгом сделать все возможное."
Позже Джонсон сказал, что "там, где есть жизнь, есть надежда" и что Великобритания "определенно не откажется от переговоров".
Он добавил: «Я должен повторить, что, скорее всего, сейчас мы должны подготовиться к условиям ВТО.
«Насколько я понимаю, есть несколько серьезных и очень сложных проблем, которые в настоящее время отделяют Великобританию от ЕС, и лучшее, что можно сделать сейчас для всех… это подготовиться к торговле на условиях ВТО».
Рэйчел Ривз из лейбористов приветствовала продолжение переговоров и сказала, что худшим исходом будет «провал без каких-либо сделок 1 января».
Без торговой сделки могут быть введены тарифы - сборы на товары, которые покупаются и продаются между двумя сторонами, и, в свою очередь, цены на определенные товары могут вырасти.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Медики Якутии тоже получили вакцину от COVID-19
29.12.2020 23:44 / ОбществоИнтересно мнение вице-премьера правительства Якутии Ольги Балабкиной. Она заявила, что работники медучреждений...
Диетолог о продуктах для борьбы с облысением
29.12.2020 23:41 / ОбществоДиетолог Райан Раман заявил, что потреблять авокадо позволит людям серьезно замедлить выпадение волос. ...
Военный эксперт о том, почему США не смогут отобрать Арктику у России
29.12.2020 23:39 / В миреСША до 2050 года не построят серьезный ледокольный флот. Это мнение принадлежит военному эксперту Михаилу Алек...
Врач о том, почему здоровые россияне находят у себя симптомы коронавируса
29.12.2020 23:38 / ОбществоНа период пандемии коронавируса у большинства граждан обостряются тревожные и депрессивные состояния. Это мнен...
Эксперты предрекли миру дефицит бананов
29.12.2020 23:35 / ОбществоПо причине извержения вулкана Сангай в Эквадоре в мире возможен дефицит бананов. ...
Covid: в Южной Африке зарегистрирован миллион случаев заражения
29.12.2020 23:33 / В миреВ Южной Африке наблюдается устойчивый рост случаев заболевания, вызванного новым вариантом коронавируса....
Самарские ученые имели возможность разработать подлодку-др
29.12.2020 23:31 / НаукаВ Самаре инженеры провели испытания своего изобретения. Речь идет о многофункциональном дроне-подлодки. ...
Эксперт о способе сэкономить на покупке валюты
29.12.2020 23:30 / ЭкономикаЭксперты говорят о том, что практически невозможно определить, в какой день курс валюты будет расти, а в какой...
Игровой зал Вулкан 777 подарит возможность насладиться лучшей игровой продукцией
29.12.2020 21:16 / ОбществоМногие люди регулярно развлекаются в интернете. Отыскать требуемое развлечение можно после посещения казино Ву...
Где найти актуальную информацию по кредитам и займам
29.12.2020 21:10 / ОбществоБанковские продукты, а также предложения микрофинансовых компаний, пользуются растущей популярностью. ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар