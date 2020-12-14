Торговые переговоры о Брексите: у процесса еще есть ноги, сообщил источник в Великобритании

Переговорщики из Великобритании и ЕС должны начать новый толчок к достижению соглашения о торговле после Брексита после того, как обе стороны согласились «сделать все возможное».







Источник в Великобритании сказал, что «у процесса все еще есть ноги», однако Борис Джонсон предупредил, что отказ от сделки является «наиболее вероятным» исходом.





Крайний срок завершения переговоров был назначен на воскресенье, но премьер-министр и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась его продлить.





Пара обсудила «основные нерешенные темы» во время «конструктивного» разговора.





Они согласились посоветовать переговорщикам продолжить переговоры в Брюсселе, «чтобы увидеть, удастся ли достичь соглашения даже на этой поздней стадии». Они не сказали, как долго будут продолжаться эти последние переговоры, но окончательный крайний срок - 31 декабря. Да еще необходимо дать время, чтобы британский и европейский парламенты проголосовали по любой сделке, которая появится до этого.





Интересны следующие вопросы: Что является камнем преткновения в торговых переговорах по Brexit? Что делают Великобритания и ЕС, чтобы подготовиться к отказу от сделки? Что будет, если не будет торговой сделки?





Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье позже проинформирует послов 27 стран-членов в Брюсселе.





Основными камнями преткновения на переговорах были права на рыбную ловлю, равные условия для ведения бизнеса и способы контроля за любым соглашением.





Суть заключается в следующем: Великобритания и ЕС ведут переговоры о торговой сделке после Brexit с марта и пытаются заключить ее до того, как так называемый переходный период закончится 31 декабря, когда обе стороны перейдут к торговле во Всемирной торговой организации (ВТО) правила.





В воскресенье, зачитывая совместное заявление, фон дер Ляйен сказала: «Несмотря на усталость после почти года переговоров, несмотря на то, что сроки срываются снова и снова, мы считаем своим долгом сделать все возможное."





Позже Джонсон сказал, что "там, где есть жизнь, есть надежда" и что Великобритания "определенно не откажется от переговоров".





Он добавил: «Я должен повторить, что, скорее всего, сейчас мы должны подготовиться к условиям ВТО.





«Насколько я понимаю, есть несколько серьезных и очень сложных проблем, которые в настоящее время отделяют Великобританию от ЕС, и лучшее, что можно сделать сейчас для всех… это подготовиться к торговле на условиях ВТО».





Рэйчел Ривз из лейбористов приветствовала продолжение переговоров и сказала, что худшим исходом будет «провал без каких-либо сделок 1 января».









Без торговой сделки могут быть введены тарифы - сборы на товары, которые покупаются и продаются между двумя сторонами, и, в свою очередь, цены на определенные товары могут вырасти.





Текст: Т. Сокот



