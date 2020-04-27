Коронавирус: о том, как Индия будет играть главную роль в вакцине Covid-19
27.04.2020 10:03 / Происшествия / Прочли: 686 человек
Полдюжины индийских компаний разрабатывают вакцины от коронавируса.Госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошлой неделе, что Индия и США работают вместе над разработкой вакцин против коронавируса.Замечание мистера Помпео не стало неожиданностью.
Эти две страны осуществляют международно признанную совместную программу разработки вакцин на протяжении более трех десятилетий.
Они работали над тем, чтобы остановить денге, кишечные заболевания, грипп и туберкулез. Испытания вакцины против денге планируется в ближайшее время.
Индия является одним из крупнейших производителей дженериков и вакцин в мире. Здесь проживает полдюжины крупных производителей вакцин и множество более мелких, принимающих дозы против полиомиелита, менингита, пневмонии, ротавируса, БЦЖ, кори, эпидемического паротита и краснухи, а также других заболеваний.
Сейчас полдюжины индийских фирм разрабатывают вакцины против вируса, вызывающего Covid-19.
Одним из них является Институт сыворотки Индии, крупнейший в мире производитель вакцин по количеству доз, производимых и продаваемых в мире. 53-летняя компания производит 1,5 миллиарда доз в год, в основном из своих двух предприятий в западном городе Пуна. (У него есть два небольших завода в Нидерландах и Чешской Республике.) На фирму работает около 7000 человек.
Компания поставляет около 20 вакцин в 165 стран. Около 80% его вакцин экспортируется, и при средней дозе в 50 центов они являются одними из самых дешевых в мире.
Теперь фирма наладила сотрудничество с американской Coteagenix, американской биотехнологической компанией, для разработки "живой ослабленной" вакцины, которая входит в число более 80, которые, по сообщениям, находятся в разработке во всем мире.
Эта вакцина создается путем уменьшения вирулентности - или устранения вредных свойств - патогена, но при этом поддерживая его жизнеспособность. (Они не вызывают или имеют очень легкое заболевание, поскольку патоген ослаблен в лабораторных условиях.)
«Мы планируем ряд испытаний этой вакцины на животных (на мышах и приматах) в апреле. К сентябрю мы сможем начать испытания на людях», - сказал мне генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пуоналла. Телефон.
Фирма Пуоналла также стала партнером для массового производства вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и поддерживаемой правительством Великобритании. Генетически модифицированный вирус шимпанзе станет основой новой вакцины. Клинические испытания на людях начались в Оксфорде в четверг. Если все пойдет хорошо, ученые надеются сделать как минимум миллион доз к сентябрю.
«Совершенно очевидно, что миру понадобятся сотни миллионов доз, в идеале к концу этого года, чтобы положить конец этой пандемии и вывести нас из тюрьмы», - сказал профессор Адриан Хилл, управляющий Институтом Дженнера в Оксфорде.
Это где индийские производители вакцин имеют преимущество перед другими. Одна только фирма Пуоналла имеет дополнительную мощность от 400 до 500 миллионов доз. «У нас много возможностей, так как мы вложили в него средства», - говорит он.
Есть больше. Базирующаяся в Хайдарабаде компания Bharat Biotech объявила о партнерстве с Висконсинским университетом в Мэдисоне и американской фирмой FluGen для производства почти 300 миллионов доз вакцины для глобального распространения. Zydus Cadilla работает над двумя вакцинами, в то время как Biological E, Indian Immunologicals и Mynvax разрабатывают вакцины для каждой. Еще четыре или пять отечественных вакцин находятся на ранних стадиях разработки.
«Кредит должен идти предпринимателям и фармацевтическим компаниям, которые инвестировали в качественное производство и в процессы, которые позволили производить оптом. Владельцы этих компаний также стремились приносить пользу миру, а также вести успешный бизнес. и эта модель является беспроигрышной для всех », - сказал мне Соумья Сваминатан, главный ученый Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Эксперты предупреждают, что люди не должны ожидать вакцины на рынке в ближайшее время.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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