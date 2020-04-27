Коронавирус: о том, как Индия будет играть главную роль в вакцине Covid-19

Эти две страны осуществляют международно признанную совместную программу разработки вакцин на протяжении более трех десятилетий.



Они работали над тем, чтобы остановить денге, кишечные заболевания, грипп и туберкулез. Испытания вакцины против денге планируется в ближайшее время.

Индия является одним из крупнейших производителей дженериков и вакцин в мире. Здесь проживает полдюжины крупных производителей вакцин и множество более мелких, принимающих дозы против полиомиелита, менингита, пневмонии, ротавируса, БЦЖ, кори, эпидемического паротита и краснухи, а также других заболеваний.

Сейчас полдюжины индийских фирм разрабатывают вакцины против вируса, вызывающего Covid-19.

Одним из них является Институт сыворотки Индии, крупнейший в мире производитель вакцин по количеству доз, производимых и продаваемых в мире. 53-летняя компания производит 1,5 миллиарда доз в год, в основном из своих двух предприятий в западном городе Пуна. (У него есть два небольших завода в Нидерландах и Чешской Республике.) На фирму работает около 7000 человек.

Компания поставляет около 20 вакцин в 165 стран. Около 80% его вакцин экспортируется, и при средней дозе в 50 центов они являются одними из самых дешевых в мире.

Теперь фирма наладила сотрудничество с американской Coteagenix, американской биотехнологической компанией, для разработки "живой ослабленной" вакцины, которая входит в число более 80, которые, по сообщениям, находятся в разработке во всем мире.

Эта вакцина создается путем уменьшения вирулентности - или устранения вредных свойств - патогена, но при этом поддерживая его жизнеспособность. (Они не вызывают или имеют очень легкое заболевание, поскольку патоген ослаблен в лабораторных условиях.)

«Мы планируем ряд испытаний этой вакцины на животных (на мышах и приматах) в апреле. К сентябрю мы сможем начать испытания на людях», - сказал мне генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пуоналла. Телефон.

Фирма Пуоналла также стала партнером для массового производства вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и поддерживаемой правительством Великобритании. Генетически модифицированный вирус шимпанзе станет основой новой вакцины. Клинические испытания на людях начались в Оксфорде в четверг. Если все пойдет хорошо, ученые надеются сделать как минимум миллион доз к сентябрю.

«Совершенно очевидно, что миру понадобятся сотни миллионов доз, в идеале к концу этого года, чтобы положить конец этой пандемии и вывести нас из тюрьмы», - сказал профессор Адриан Хилл, управляющий Институтом Дженнера в Оксфорде.

Это где индийские производители вакцин имеют преимущество перед другими. Одна только фирма Пуоналла имеет дополнительную мощность от 400 до 500 миллионов доз. «У нас много возможностей, так как мы вложили в него средства», - говорит он.

Есть больше. Базирующаяся в Хайдарабаде компания Bharat Biotech объявила о партнерстве с Висконсинским университетом в Мэдисоне и американской фирмой FluGen для производства почти 300 миллионов доз вакцины для глобального распространения. Zydus Cadilla работает над двумя вакцинами, в то время как Biological E, Indian Immunologicals и Mynvax разрабатывают вакцины для каждой. Еще четыре или пять отечественных вакцин находятся на ранних стадиях разработки.

«Кредит должен идти предпринимателям и фармацевтическим компаниям, которые инвестировали в качественное производство и в процессы, которые позволили производить оптом. Владельцы этих компаний также стремились приносить пользу миру, а также вести успешный бизнес. и эта модель является беспроигрышной для всех », - сказал мне Соумья Сваминатан, главный ученый Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты предупреждают, что люди не должны ожидать вакцины на рынке в ближайшее время.





Текст: Т. Сокот



