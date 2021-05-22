Коронавирус: как Covid-19 разрушил систему здравоохранения Индии





Министерство информационных технологий заявило, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала вариант как B.1.617, и любая ссылка на «индийский» вариант вируса ложная.

Географические термины использовались для описания ряда других вариантов, включая Великобританию и Бразилию.

Правительство Индии столкнулось с критикой по поводу обращения с Covid-19.

По данным исследования Университета Джонса Хопкинса, страна сильно пострадала от нового варианта с конца марта и теперь занимает второе место после США по общему количеству инфицированных - более 26 миллионов.

Смертность, связанная с Covid, приближается к 300000, уступая только США и Бразилии, хотя некоторые эксперты считают, что смертность в Индии может быть значительно выше.

Известно, что ВОЗ «не связала термин «индийский вариант» с вариантом коронавируса B.1.617 ни в одном из своих отчетов».

B.1.617, более заразный вариант, был впервые обнаружен в Индии в прошлом году и распространился по десяткам стран. Ряд стран строго ограничили въезд из Индии.

Индия - огромный рынок для компаний, занимающихся социальными сетями. Статистика за январь показывает, что это третий по величине Twitter.

Правительство Индии в этом году представило руководящие принципы, которые, по его словам, были направлены на пресечение неправомерного использования социальных сетей и распространения дезинформации.



