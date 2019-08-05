В Роскачестве о том, как выбрать мороженое

Дело в том, что в продажу этот продукт действительно должен поступать закаленным. Что это проверить, вполне достаточно отколоть кусочек замороженной массы. В том случае, если колется, тогда все хорошо, а если нет, то это означает, что продукт некачественный.



Да, кстати, если продукт покрыт кристалликами льда, это значит, что его повторно замораживали. Однако, стабилизаторы присутствуют в любом мороженом, поскольку они удерживают форму.





Текст: Т. Сокот