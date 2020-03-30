Представители Роскачества о том, как выбирать игристое вино

Самое важное в этом вопросе то, как внимательно нужно читать этикетку.



В том случае, если на ней нет надписи "игристое вино" или "российское шампанское", тогда желательно посмотреть на контрэтикетку. На ней может быть указано, что это "винный напиток газированный". Это означает следующее: вина в нем в лучшем случае лишь половины объема. Остальное – это вода и ароматизаторы. Таково сообщение представителей Роскачества.





Да и внешнее сходство с игристым вином вводит покупателей в заблуждение. Большинство отдает предпочтение невысокой цене.





В том случае, если к названию "игристое вино" или "жемчужное вино" добавили слова "защищенного географического указания (ЗГУ)" или "защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)", это означало, что вино изготовили из винограда конкретного региона в границах России.

Текст: Т. Сокот



