Роскачество обнаружило в чае ядовытие вещеста

Специалистами ранее была проверена органическая продукция восьми категорий. В частности, речь касается зерновых хлопьев, продуктов детского питания, макаронных изделий, муки.







Как позже выяснилось, из 21 товара лишь два не отвечали ненужным требованиям.





Напиток Шри-Ланка сожержит гексахлорбензол.





Согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях его запретили во всем мире.





Представители Роскачества говорят о том, что это вещество могло использовалось производителем. Оно остается в почве, так и не успев разложиться.





Это вещество – это политропный яд. Он воздействует на печень, сердце и центральную нервную систему.





Кстати, одно из отечественных чаев содержит четыре вида токсичных пестицидов. Это ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.





Текст: Т. Сокот



