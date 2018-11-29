Обзор турнира «Океан Удачи» в казино Вулкан
29.11.2018 22:48 / Общество / Прочли: 735 человек
Казино Вулкан – одно из самых «приветливых» заведений для новичков, а также честных и многофункциональных для профессионалов.
В казино функционируют не только игровые автоматы, лотереи или покер, но и регулярные турниры. Это соревнования, в которых игроки сражаются за звание лучшего знатока азарта и самого богатого игрока заведения. В соревнованиях могут участвовать лишь те пользователи, которые зарегистрировались в казино и пополнили игровой счет, ведь платить придётся за каждую ставка. Для игроков администрация предлагает внушительный приз за первые места и много приятных бонусов.
Турнир «Океан удачи» на данный момент призывает игроков и готов выдать денежный приз самому удачливому. Такое название соревнование получило благодаря общему смыслу – риску. Мореплаватель может вернуться ни с чем и даже потонуть в бурных водах, а может вернуться с сундуком золота! Какая судьба ждет вас в казино Вулкан?
Условия участия
Как и все стандартные турниры, соревнование «Океан Удачи» будет длиться с 00:00 понедельника до 23:00 воскресенья – одну неделю. В конце недели победитель получит приз, соответствующий его призовому месту в таблице. Но даже для того, чтобы поучаствовать, нужно выполнить условия, такие как:
- Нажать «Участвовать»;
- Пройти квалификацию;
- Делать ставки, выше минимальной.
Для прохождения квалификации нужно нажать «Участвовать» на странице с турниром и сделать 50 ставок, превышающих минимальную сумму в 20 рублей. Ставки меньше данной суммы не учитываются во время квалификации и участия в турнире в общем. Чем больше сумма ставок, тем больше баллов вы получите в рамках турнира.
Условия победы
Во время турнира игроки должны набирать очки, посредством ставок в игровых автоматах в рамках конкурса. Победителями станут 15 игроков, которые смогут подняться до призовых мест в списке участников. Чем выше место, тем ценнее приз получит игрок. Призовой фонд турнира - 75 000 рублей. Игрок, занявший первое место, получит 20 000. Чтобы посмотреть свое место и количество набранных очков, нужно перейти на страницу турнира, где находится онлайн-таблица. Она регулярно обновляется, показывая актуальные данные по турниру.
Игровые автоматы
Турнир в казино Вулкан «Океан удачи» следует определённой тематике, что влияет на выбор игровых автоматов для игры. Список участвующих слотов указан на странице турнира. Делать ставки нужно только в них, а если делать их в других автоматах, то баллы не будут засчитаны. Выбирайте слоты с умом, чтобы подняться на вершины таблицы и получить большой денежный приз.
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Источник: LadyVenus.ru
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