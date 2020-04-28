Коронавирус: обзор событий в Новой Зеландии

Новая Зеландия заявляет, что прекратила передачу Covid-19 сообществом, эффективно уничтожая вирус.



С новыми случаями в виде отдельных цифр в течение нескольких дней - по одному в воскресенье - премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что вирус «в настоящее время» ликвидирован.

Со вторника некоторые второстепенные деловые, медицинские и образовательные мероприятия возобновят свою работу.

Большинству людей по-прежнему будет необходимо оставаться дома во все времена и избегать любых социальных взаимодействий.

Генеральный директор здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд заявила, что небольшое количество новых случаев в последние дни «вселяет в нас уверенность в том, что мы достигли нашей цели ликвидации».

Ардерн сказала, что страна "должна сохранять бдительность, если мы хотим, чтобы это продолжалось".

Новая Зеландия ввела очень жесткие ограничения на поездки и деятельность в начале пандемии, когда у нее было всего несколько десятков случаев. Государство закрыло свои границы, ввло меры предосторожности на карантин всех прибывших в страну, провело обширную операцию по тестированию и отслеживанию контактов.

Ардерн сказала, что моделирование показало, что в Новой Зеландии могло бы быть более 1000 случаев в день, если бы она не привела к такому закрытию.

В полночь по местному времени (12:00 по Гринвичу в понедельник) Новая Зеландия переместится с четвертого уровня на третий. Это означает, что большинство предприятий смогут открыть - включая рестораны на вынос - но не те, которые связаны с непосредственным контактом.

Новозеландцам говорят держаться на расстоянии 2 м (6 футов) друг от друга.

Массовые собрания по-прежнему запрещены, торговые центры остаются закрытыми, а большинство детей не посещают школу. Граница Новой Зеландии останется закрытой.

Текст: Т. Сокот



