Коронавирус: обзор ситуации в других странах

Гонконг налагает обязательный карантин на всех посетителей из материкового Китая. Работники здравоохранения на территории бастуют, требуя полного закрытия границы.







Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific просит своих сотрудников взять трехнедельный неоплачиваемый отпуск.





Организаторы Олимпийских игр в Токио в 2020 году говорят, что они "серьезно обеспокоены" распространением вируса и его возможным влиянием на игры.





Гораздо меньше случаев заболевания в странах по всему миру, кроме Китая - два человека за пределами материкового Китая умерли от этой болезни.





Текст: Т. Сокот



