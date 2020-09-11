Коронавирус: внутри индийской компании, делающей большие ставки на вакцины

Эту информацию было обнародовано до того, как приостановили клинические испытания вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Сыворотка - партнер в ее массовом производстве.

Индийская компания Serum, которая в прошлом произвела миллиарды доз вакцин, надеется вскоре выпустить вакцину, проинформировал общественность ее генеральный директор Адар Пунавалла.

Поскольку пандемия Covid-19 распространяется и число случаев заболевания в Индии стремительно растет, люди с нетерпением ждут вакцины.

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