Вакцины Covid: получат ли фармацевтические компании огромную прибыль?





По прошествии всего 10 месяцев начались инъекции.

В результате инвестиционные аналитики прогнозируют, что по крайней мере двое из них, американская биотехнологическая компания Moderna и немецкая BioNTech со своим партнером, американским гигантом Pfizer, вероятно, в следующем году заработают миллиарды долларов.

Но неясно, сколько на самом деле производители вакцин готовы заработать помимо этого.

Благодаря способу финансирования этих вакцин и количеству фирм, участвующих в гонке за их производством, любая возможность получить большую прибыль может оказаться недолговечной.

Текст: Т. Сокот



