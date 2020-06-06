Из Москва-реки удалось спасти пьяного мужчину

Несколько слов об инциденте. Спасатели смогли поднять на судно на воздушной подушке "Славин" мужчину 1965 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.



Интересен следующий факт: пострадавший оказался в воде в пределах пяти метров от берега. Его доставили на станцию "Крымский мост". Там ему оказали первую медицинскую помощь.

Текст: Т. Сокот



