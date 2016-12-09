Спасти с затонувшего у берегов Йемена судна удалось более 40 человек

Несколько слов о происшествии и затонувшем судне. Последнее было предназначено для перевозки людей. Однако, этот сухогруз затонул во вторник вечером. Происшествие случилось в 25 морских милях (приблизительно 40 км) от западного побережья йеменского острова Сокотра в Аденском заливе. На борту судна находились более 60 человек. Среди них были женщины и дети. Всего в списках пассажиров значились 49 йеменцев. Остальными людьми оказались члены экипажа.







Известно, что судно следовало на остров из административного центра йеменской провинции Хадрамаут города Эль-Мукалла.





Чиновники сообщили, что поскольку аэропорт на острове не функционирует, люди сейчас просто вынуждены пользоваться импровизированными паромами, чтобы хоть как-то к нему добраться.





Согласно обнародованным в СМИ данным, шхуна вышла из порта Эль-Мукаллы. Это было несколько дней назад. Вплоть до вечера вторника она находилась в пути. Так было до тех пор пока связь с ней не оборвалась.





Что касается информации о погибших - она не поступала. Поэтому пропавшими без вести до сих пор числятся приблизительно 20 человек.





К поисково-спасательной операции подключились находящиеся в этом районе не только суда, но и боевые корабли ряда государств. Среди них есть корабли США и России. В операции принимают участие вертолеты и ВМС так называемого аравийского альянса. Напомним, что последний занят военной операцией против хуситов (шиитских мятежников) в Йемене.





Текст:

Т. Сокот



