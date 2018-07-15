Приблизительно 500 мигрантов удалось спасти близ берегов Испании

В ведомстве по этому поводу сообщили следующее: "В в районе Гибралтарского пролива субботу Служба спасения на море обнаружила в море 12 лодок с 240 мигрантами, в воскресенье было обнаружено еще шесть лодок. Кроме того патрульные катера Гражданской Гвардии подняли из воды еще 100 мигрантов".



Германия согласна взять на себя долю 450 мигрантов, ожидающих участи на судах у берегов Италии

Текст: Т. Сокот



