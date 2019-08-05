Расстрел в Эль-Пасо рассматривается как дело о внутреннем терроризме

«Мы относимся к расстрелу в Эль-Пасо, как к делу о внутреннем терроризме, в соответствии с законом существует определение внутреннего терроризма… Все соответствует. Похоже, что он предназначен для запугивания гражданского населения », - заявил на пресс-конференции в воскресенье американский прокурор по Западному округу Техаса Джон Бэш.



Напомним, что резня в Эль-Пасо произошла рано утром в субботу. Стрелявший был вооружен винтовкой. Он стрелял в людей на парковке и внутри магазина. По меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения.

Текст: Т. Сокот



