Переодетый Санта-Клаусом террорист расстрелял отдыхающих в ночном клубе в Стамбуле
Не менее 39 человек погибли и почти семьдесят ранены в результате нападения на ночной клуб «Reina» в центре Стамбула. Среди погибших, по последним данным, - 15 иностранцев, в том числе одна гражданка Азербайджана. По предварительной информации, россиян среди убитых и пострадавших нет.
Власти Турции официально подтвердили, что нападавший злоумышленник
был один. Он стрелял из автомата Калашникова по людям, находившимся в клубе. По
некоторым данным, террорист-одиночка был одет в костюм Санта-Клауса. СМИ
сообщают, что полицейские ликвидировали нападавшего, по другой информации – ему
удалось сбежать, сняв после расстрела свой броский костюм.
Клуб «Reina» расположен в округе Отракёй, под мостом
через пролив Босфор, что разделяет азиатскую и европейскую части города. Это заведение
– одно из самых популярных в Стамбуле и всей Турции. В момент совершения
теракта в клубе отдыхали несколько сотен посетителей.
Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг информировал,
что в больницах находятся 65 пострадавших, четверо – в тяжелом состоянии.
Президент РФ выразил соболезнования коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Владимир Путин отметил, что «трудно представить более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника».
Текст: Е. Скобелева