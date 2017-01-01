Переодетый Санта-Клаусом террорист расстрелял отдыхающих в ночном клубе в Стамбуле

Власти Турции официально подтвердили, что нападавший злоумышленник был один. Он стрелял из автомата Калашникова по людям, находившимся в клубе. По некоторым данным, террорист-одиночка был одет в костюм Санта-Клауса. СМИ сообщают, что полицейские ликвидировали нападавшего, по другой информации – ему удалось сбежать, сняв после расстрела свой броский костюм.



Клуб «Reina» расположен в округе Отракёй, под мостом через пролив Босфор, что разделяет азиатскую и европейскую части города. Это заведение – одно из самых популярных в Стамбуле и всей Турции. В момент совершения теракта в клубе отдыхали несколько сотен посетителей.

Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг информировал, что в больницах находятся 65 пострадавших, четверо – в тяжелом состоянии.

Президент РФ выразил соболезнования коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Владимир Путин отметил, что «трудно представить более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника».

Текст: Е. Скобелева