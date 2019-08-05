Мексика рассматривает вопрос об экстрадиции подозреваемого в США, осуждая «ксенофобское варварство» в стрельбе в Эль-Пасо

Страна предпримет «юридические действия» для защиты своих граждан в США, заявил в воскресенье министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард после стрельбы в Эль-Пасо, в результате которой 20 человек погибли и 26 получили ранения. В частности, сказал Эбрард, генеральный прокурор Мексики рассматривает возможность подачи иска против злоумышленника на том основании, что против мексиканцев на территории США был совершен террористический акт. В зависимости от того, как дело раскроется, это может привести к экстрадиции злоумышленника в Мексику, добавил он.



«Президент поручил мне сделать так, чтобы возмущение Мексики переросло в ... эффективные, быстрые, быстрые и решительные юридические действия, которые защитят ... мексиканцев в Соединенных Штатах», информирует общественность Эбрард в видео, размещенном в Твиттере, обещая предоставить более подробную информацию об этих шагах в ближайшее время.

Стрельба, в ходе которой погибли по меньшей мере шесть граждан Мексики и еще несколько получили ранения, была решительно осуждена Иисусом Сеадом, заместителем министра иностранных дел Мексики по Северной Америке. Он обвинил инцидент в ненавистной риторике, распространяемой по всей территории США, добавив, что она должна прекратиться. «Современный мир не может допустить таких актов ксенофобского варварства, которые не происходят в социуме. Нужно полностью прекратите риторику, которая их подстрекает », - написал он в Твиттере.

Текст: Т. Сокот



