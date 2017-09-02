Полчища «американских» гусениц атаковали сочинцев

В Сочи резко возросло количество гусениц американской белой бабочки. Мало того, что этот вредитель пожирает листья свыше двух сотен видов деревьев и кустов, оставляя лишь листовой «скелет», так еще и жителям курортного города стал докучать.



Теперь прожорливые гусеницы атакуют и дома сочинцев. Как рассказывают горожане, личинки американской бабочки забираются в окна, форточки, кондиционеры, просто ползут по стене вверх.

Для справки: американская белая бабочка – это очень живучий вид чешуекрылых, способный адаптироваться в разных климатических зонах, переносить низкие температуры.

Текст: Е. Скобелева