Пентагон: планы размещать в Европе ядерные ракеты отсутствуют

Обратим внимание на заявление помощника замглавы Пентагона по политическим вопросам Дэвида Трахтенберга. Он утверждает, что после выхода США из Договора на предмет ликвидации ракет средней и меньшей дальности никто не будет размещать на Европейском континенте американские ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Такие планы у Вашингтона отсутствуют. Это заявление военного чиновника.