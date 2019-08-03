США разрабатывают новые ракеты после истечения срока действия договора по INF - Пентагон

«Теперь, когда мы ушли, министерство обороны будет полностью заниматься разработкой этих обычных ракет наземного базирования», - заявил представитель Пентагона в заявлении по электронной почте в пятницу.



США сослались на предполагаемое нарушение Россией договора о РСМД в качестве предлога для выхода из него в феврале, начиная с шестимесячных часов до официального прекращения действия договора 2 августа.

Согласно Пентагону, Россия «производила и выставляла наступательный потенциал, который запртили» в рамках INF, тем самым подвергая опасности США и их союзников.

Это обвинение относится к SSC-8, известному в России как 9M729, который, по словам Москвы, полностью соответствует договору и представляет собой модернизацию более старой и также соответствующей ракетной системы.

В прошлом месяце миссия США в НАТО пыталась обвинить Россию в кончине МВФ, вновь заявив, что Москва должна была спасти договор, уничтожив все подразделения SSC-8.

Обвинения США в отношении 9М729 основаны на сообщениях СМИ и недоказанных оценках разведывательного сообщества различных крылатых ракет - воздушного базирования Х-101 и морского калибра «Калибр», ни один из которых не был запрещен в соответствии с INF.

За несколько месяцев до объявления Вашингтона о выходе из INF, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетил Москву и назвал этот договор пережитком холодной войны, неподходящим для «новой стратегической реальности», в которую вошли Китай, Иран и Северная Корея.

«Единственная причина этого состояла в том, что США решили отсоединиться от договора о контроле над вооружениями, который десятилетиями удерживал возможности США в этой области на нулевом уровне», - информирует общественность заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что Россия продемонстрировала свою способность находить «экономически эффективные ответы» на любые военные вызовы, с которыми она сталкивается, поэтому, если Вашингтон намерен начать новую гонку вооружений, усилия будут иметь неприятные последствия.

«Никто не выиграет» от краха INF, сказал Рябков. «Безопасность каждого будет под угрозой».





Текст: Т. Сокот



