О том, как петербуржец слил в коллектор чрезвычайно опасный яд
27.04.2020 08:35 / Криминал / Прочли: 376 человек
Это происшествие произошло в Санкт-Петербурге. Полиция расследует обстоятельства попадания в канализационную систему, юг города, чрезвычайно опасный сильный яд.
Слишвший яд в коллектор ассенизатор утверждает, что он просто взял заказ у некоего лица неславянской внешности. К расследованию подключился центр "Э".
Так, жители Купчино, Колпино, а также Невского района ранее почувствовали неприятный и досаточно сладковатый запах. Они жаловались властям. У некоторых из них появились странные волдыри на коже. Они были похожи на ожоги.
Дальше делом занялась полиция. Ее представители обнаружили спустя несколько дней на парковке возле 103-го дома по Будапештской улице ассенизаторскую машину.
Несколько слов о транспортном средстве. Машину использовал петербуржец Валерий Иванов. Он заявил, что оказывает частные услуги ассенизатора. В этот раз к нему пришел заказ от мужчины неславянской внешности. Иванов откачал жидкость из емкости, находишейся в кузове "ГАЗели", а затем слил ее в коллектор между 5-м и 9-м домами по Малой Карпатской улице.
Между тем экспертиза показала, что в канализацию слили окись этилена, которая в малых концентрациях безопасна, но если превысит 0,3 мг на кубический метр, то может вызвать острые отравления, раздражение слизистых оболочек глаз, кожи, из носа может идти кровь, на коже могут появиться ожоги.
Правоохранители проинформировали общественность о лицах неславянской внешности. Дело в том, что путь ассенизатора пролегал между исправительной колонией №6, где, есть производство пластмассовых изделий и цех по переработке полиэтилена, и детской больницей №5. А обнаруженное вещество как раз используется в производстве пластмассы.
В ближайшее время возбуждят уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами, отмечает агентство.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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