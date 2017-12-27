Президент Киргизии старается обеспечить полноценную коллективную безопасность странам СНГ

Глава Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова обрати внимание общественности на то, что на территории Центральноазиатского региона зафиксировано усиленное распространение идеологии террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).



Президент уточнил следующую информацию: - «усиливается распространение террористических идеологий в Центральной Азии, ведётся активная пропаганда и вербовка граждан наших государств».

Президент Киргизии указал на тот факт, что для того, чтобы обеспечить полноценную коллективную безопасность странам СНГ и ОДКБ нужно более активно взаимодействовать в сфере пограничного контроля.

Текст: Т. Сокот



