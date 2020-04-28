Коронавирус: визуальное руководство по экономическому воздействию

Вот подборка карт и диаграмм, которые помогут вам понять экономическое влияние вируса на данный момент.



Большие изменения на фондовых рынках, где акции компаний покупаются и продаются, могут повлиять на стоимость пенсий или индивидуальных сберегательных счетов (МСА).

FTSE, Dow Jones Industrial Average и Nikkei - все видели огромные падения, так как вспышка началась 31 декабря.

Индексы Dow и FTSE продемонстрировали самые большие квартальные падения за первые три месяца года с 1987 года.

Инвесторы опасаются, что распространение коронавируса разрушит экономический рост, и что действий правительства может быть недостаточно, чтобы остановить спад.

В ответ центральные банки во многих странах, включая Великобританию, снизили процентные ставки.

Теоретически это должно удешевить заимствования и стимулировать расходы для стимулирования экономики.

Глобальные рынки также восстановили свои позиции в конце марта после того, как Сенат США принял законопроект о помощи коронавирусу на сумму 2 трлн.

Некоторые аналитики предупреждают, что они могут быть нестабильными, пока пандемия не будет сдержана.

В Соединенных Штатах число людей, подавших заявки на пособие по безработице, достигло рекордно высокого уровня, что свидетельствует о прекращении десятилетнего расширения одной из крупнейших экономик мира.

Рост числа универсальных кредитных заявок последовал за правительственными мерами по ограничению распространения вируса, включая закрытие пабов, ресторанов и второстепенных магазинов.

Упали цены на нефть. Спрос на нефть почти иссяк, поскольку ограничения по всему миру удерживают людей внутри.

На цену на сырую нефть уже повлиял конфликт между ОПЕК, группой производителей нефти и Россией. Коронавирус способствовал дальнейшему снижению цены.

Нефть Brent является эталоном, используемым в Европе и остальном мире. Его цена опустилась ниже 20 долларов, до самого низкого уровня за 18 лет.

В Соединенных Штатах цена барреля West Texas Intermediate (WTI) впервые в истории стала отрицательной.

Хотя ОПЕК и другие страны уже согласились сократить добычу, в мире все еще есть больше сырой нефти, чем она может использовать.

Если экономика растет, это обычно означает больше богатства и больше новых рабочих мест.





Он измеряется с учетом процентного изменения валового внутреннего продукта или стоимости произведенных товаров и услуг, обычно за три месяца или год.

Представители Международного валютного фонда (МВФ) говорят о том, что мировая экономика сократится на 3% в этом году.

МВФ назвал этот спад худшим со времен Великой депрессии 30-х годов.

Правительства всего мира призывают работников работать из дома, где это возможно.

Акции технологических компаний, таких как Zoom, подскочили, поскольку все больше людей полагаются на видеоконференции и электронную почту для проведения встреч или выполнения задач.

Спрос на покупки в Интернете и развлечения также вырос, поскольку люди остаются в помещении.

Цена акций Amazon достигла новых максимумов, а потоковая платформа Netflix была в какой-то момент более ценной компанией, чем нефтяной гигант ExxonMobil.

Индустрия туризма сильно пострадала: авиакомпании сокращают рейсы, а клиенты отменяют командировки и праздники.

Правительства всего мира ввели ограничения на поездки, чтобы попытаться сдержать вирус.

В США администрация Трампа запретила въезд в США путешественникам из европейских аэропортов.

Данные службы слежения за рейсами Flight Radar 24 показывают, что количество рейсов по всему миру сильно пострадало.

Европейское космическое агентство зарегистрировало впечатляющее падение загрязнения в европейском небе.

Сейчас происходит значительное сокращение выбросов в крупных городах Европы, в частности в Париже, Милане и Мадриде.

Аналогичная тенденция была обнаружена в промышленных центрах Индии, где с марта действуют строгие меры из-за карантина.

Текст: Т. Сокот



