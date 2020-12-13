Эксперты о влиянии коронавируса на российскую экономику





Это монография. Она представляет собой сборник научных статей. Авторы некоторых из этих статей выступали экспертами правительства в ходе пандемии.

Они оценили влияние коронавируса на российскую экономику.

Авторы исследования, в частности, обратили внимание общественности на тот факт, что рост расходов россиян по сравнению с предыдущими годами существенно.

Жители страны все чаще указывают на высокую цену на необходимые им покупки. Также много россиян указали на снижение доходов.

Наибольший рост расходов зафиксированбыл ранее.

Текст: Т. Сокот



