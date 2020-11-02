Чем отличаются кандидаты в том, что они предлагают?

В связи со вспышкой коронавируса Трамп создал в январе целевую группу, которая, по его словам, теперь сместила свое внимание на «безопасность и открытие нашей страны». Президент также уделяет приоритетное внимание скорейшей разработке препаратов для лечения Covid и вакцин, направляя 10 миллиардов долларов на такие проекты.



Байден хочет создать национальную программу отслеживания контактов, создать не менее 10 центров тестирования в каждом штате и предоставить всем бесплатное тестирование на коронавирус. Он поддерживает общенациональный мандат на использование масок, согласно которому на федеральной собственности необходимо носить маски для лица.

Что касается изменения климата, Трамп, будучи скептиком, хочет расширить использование невозобновляемых источников энергии. Он взял на себя обязательство выйти из Парижского климатического соглашения.

Байден говорит, что он немедленно присоединится к парижской сделке, и он также хочет, чтобы США достигли нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Что касается экономики, то Трамп пообещал создать 10 миллионов рабочих мест за 10 месяцев, а также один миллион новых малых предприятий. Он хочет снизить подоходный налог и предоставить компаниям налоговые льготы, чтобы стимулировать их сохранять рабочие места в США.

Байден хочет поднять налоги для людей с высокими доходами для оплаты инвестиций в общественные услуги. Он считает, что это повышение коснется только тех, кто зарабатывает более 400 000 долларов в год. Он поддерживает повышение федеральной минимальной заработной платы до 15 долларов.

Собираемся ли мы, как обычно, получить результат в ночь выборов?

На большинстве президентских выборов в США может потребоваться несколько дней для подсчета каждого голоса, но обычно становится ясно, кто победитель, к раннему утру следующего дня.

В 2016 году Дональд Трамп вышел на сцену в Нью-Йорке примерно в 03:00 по местному времени, чтобы произнести победную речь перед толпой ликующих сторонников.

Но пока не устанавливайте будильники. Официальные лица уже предупреждают, что нам, возможно, придется ждать дольше - возможно, дней, даже недель - результата в этом году из-за ожидаемого увеличения количества бюллетеней по почте.

В последний раз результат не был ясен в течение нескольких часов в 2000 году, когда победитель не был подтвержден, пока через месяц не было принято решение Верховного суда.

Текст: Т. Сокот



