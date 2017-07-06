Российские коммунисты предлагают разорвать дипломатические и торговые связи с Польшей
Депутат Государственной Думы от КПРФ Николай Харитонов считает, что нужно разорвать дипломатические отношения с Польшей. Причина в том, что в стране принят закон о сносе советских памятников Красной армии.
Коммунист, высказывая мнение своих однопартийцев, предложил отозвать из Варшавы российского посла и выдворить из Москвы польское дипведомство. Кроме того, Харитонов настаивает, что Россия должна прекратить торговые отношения с Польшей.
Первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
прокомментировал, что подобные меры – уже самые крайние. Он отметил, что есть
другие возможности убедить польские власти отказаться от сноса памятников, в
частности, настойчивые переговоры по этому вопросу.
Напомним, 22 июня
сейм Польши утвердил поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма. Одна
из них – полный демонтаж памятников советской эпохи по всей стране.
Текст:
Е. Скобелева