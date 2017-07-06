Российские коммунисты предлагают разорвать дипломатические и торговые связи с Польшей

Коммунист, высказывая мнение своих однопартийцев, предложил отозвать из Варшавы российского посла и выдворить из Москвы польское дипведомство. Кроме того, Харитонов настаивает, что Россия должна прекратить торговые отношения с Польшей.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал, что подобные меры – уже самые крайние. Он отметил, что есть другие возможности убедить польские власти отказаться от сноса памятников, в частности, настойчивые переговоры по этому вопросу.

Напомним, 22 июня сейм Польши утвердил поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма. Одна из них – полный демонтаж памятников советской эпохи по всей стране.

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Е. Скобелева