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О том, что в ходе спецоперации в Чечне уничтожили боевика

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О том, что в ходе спецоперации в Чечне уничтожили боевика

16.12.2020 01:21 / В мире / Прочли: 362 человек

Эту ситуацию прокомментировал глава Чечни Рамзана Кадырова. Он сообщил о том, что в Ачхой-Мартановском районе республики сотрудники спецподразделений ликвидировали участника незаконных вооруженных формирований Казбека Байдулаева.


Да, кстати, в ходе спецоперации пострадавших в числе силовиков не было. 
"Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно. Никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было". Это мнение Кадырова в Telegram-канале.
Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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