О том, что в ходе спецоперации в Чечне уничтожили боевика





Да, кстати, в ходе спецоперации пострадавших в числе силовиков не было.

"Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно. Никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было". Это мнение Кадырова в Telegram-канале.

Текст: Т. Сокот



