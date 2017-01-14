Поисковые мероприятия в Чечне: возобновлена спецоперация по поиску боевика

Полицейские подразделения Чечни с наступлением светлого времени суток занялись поисками боевика, который скрыться в ходе ликвидации незаконного вооруженного формирования (НВФ). Инцидент этот случился в Курчалоевском районе. Сообщение этого характера принадлежит силовым структурам Северо-Кавказского федерального округа.







Текст сообщения носит следующий характер: - "операция возобновлена, в настоящее время зона поиска расширена, спецоперация продолжается не только в Курчалоевском, но и в соседних с ним районах".





В поисковых мероприятиях принимают участие значительные силы чеченской полиции. Среди них много оперативных работников райотделов. Они активно работают с местным населением. Напомним, что накануне скрывшегося боевика активно искали в Курчалоевском районе республики.





Ранее в СМИ была информация о том, что на днях одновременно в нескольких населенных пунктах Курчалоевского района сотрудники республиканского МВД и управления Федеральной службы войск Росгвардии по республике достаточно успешно провели серьезную спецоперацию, в ходе которой были уничтожены четверо боевиков, а еще одного задержали.





В настоящий момент поиски одного участника бандгруппы, который скрылся, до сих пор продолжаются. Этой спецоперацией руководит глава Чечни Рамзан Кадыров.





Текст: Т. Сокот



