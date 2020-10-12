Последствия Ковид в Чешской Республике
12.10.2020 09:15 / Общество / Прочли: 665 человек
Если семь дней в политике - это большой срок, то сколько это семь месяцев при пандемии?
Еще в марте Чешскую Республику чествовали за ее быстрый ответ на Covid, закрытие границ и быстрое блокирование большей части экономики. Людям велели по возможности оставаться дома. Маски были в обязательном порядке.
К концу июня на Пражском Карловом мосту состоялся печально известный званый обед, чтобы отпраздновать окончание «столь трудного периода кризиса с коронавирусом». В то время в стране с населением 10,7 миллиона человек ежедневно регистрировалось 150 случаев заболевания, а всего за три месяца зарегистрировано 347 смертей.
Сегодня в Чешской Республике наблюдается как самый высокий, так и самый быстрорастущий ежедневный показатель новых случаев в Европе, при этом цифры почти вдвое превышают показатели Великобритании. Отношение положительных случаев к тестам составляет 30% - цифра, которая ужасает эпидемиологов.
Общее число погибших сейчас составляет более 800 человек. К следующей неделе показатель наверняка превысит 1000 человек.
Официальные лица предупреждают, что больницы могут скоро переполниться.
Система отслеживания и прослеживания изо всех сил старалась не отставать. Власти тратят дни - иногда 14 - на то, чтобы связаться с людьми, которые могли контактировать с инфицированным человеком. Телефоны доверия работают постоянно.
«Впереди нас ждет трудный период. Нам потребуются все силы», - сказал на брифинге по телевидению министр здравоохранения Роман Примула, эпидемиолог. Рядом с ним на трибуне стоял премьер-министр Андрей Бабиш, человек, которого многие чехи винят в нынешнем кризисе. Широко распространено мнение, что именно Бабиш наложил вето на план по повторному введению правил в отношении масок. В конце концов, цифры начали неумолимо расти до нынешнего пика, и все равно вводятся новые меры.
Премьер предупредил, что нельзя исключать новую изоляцию, и призвал людей оставаться дома на выходных.
Тем временем чехи пытаются бороться с множеством новых правил и положений, вступающих в силу в понедельник. Пабы, рестораны и бары могут вместить максимум четырех человек за одним столом и должны закрываться в 20:00. В торговых центрах отключат Wi-Fi, чтобы не собиралась молодежь. Только группы из двух человек смогут входить в магазины или торговые центры вместе, а дети в возрасте от 12 до 15 лет будут по очереди заниматься онлайн-обучением, чтобы классы не смешивались в школах.
Некоторые ученые говорят, что показатели в Чехии в марте были настолько низкими, что было неправильно даже называть это эпидемией. К сожалению, это уже не так.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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