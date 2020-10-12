Последствия Ковид во Франции

Когда в сентябре люди сдавали анализ после появления симптомов, нужен был всего день, чтобы провести анализ, и еще один день для получения результата (отрицательный). Однако, по общему признанию, система отслеживания контактов не функционирует должным образом. Проще говоря, случаев слишком много, и правительство нанимает дополнительно 2000 дополнительных сотрудников.



В соответствии со своей репутацией Франция утверждает, что она оказывает самую щедрую в Европе государственную помощь частным лицам и предприятиям, страдающим от Covid. Люди, находящиеся в изоляции, могут претендовать на пособие по болезни в обычном порядке. Если ребенку необходим уход на дому из-за вспышки болезни в школе, родитель может остаться дома и уйти в отпуск. На данный момент Furlough предложено 1,3 миллионам сотрудников. Схема, по которой компаниям может быть возмещено 85% заработной платы человека, теперь продлена до нового года.

Если все это по-французски, а люди этого ожидают, то они демонстрируют огромную уверенность в том, что справятся с эпидемией.

Текст: Т. Сокот



