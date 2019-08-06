Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах

Это решение связано с тем, что научные исследования доказали существенный вред их использования здоровью посетителей и работников ресторанов. Таково сообщение представителей пресс-службы минздрава России.



Ранее стало известно, что Совет Федерации может предложить запретить курение кальянов в ресторанах. Эта тема обсуждалась неоднократно.

Представители пресс-службы минздрава утверждают, ссылаясь на научные исследования, что курение кальяна в некоторой степени чревато увеличением частоты сердечных сокращений. Тоже касается изменения артериального давления, снижается легочная функция, возможно возникновение опухоли головы, пищевода, легкого. Во многом изменяется работа иммунитета.





Текст: Т. Сокот



