Азербайджан и Турция подписали документ, который касается газопровода Игдыр-Нахчыван





Известно, что над проектом будут работать арезбайджанская госкомпания SOCAR и турецкая BOTAŞ.

Эту ситуацию прокомментировал глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов. Он сообщил о том, что "На данный момент в Нахчыван газ поступает из Ирана. Поставка азербайджанского газа через Турцию поможет Нахчывану удовлетворить свои потребности в газе".

Текст: Т. Сокот



