В пригороде столицы Азербайджана произошел взрыв на газопроводе

Взрыв случился на одном из газопроводов, что расположен в пригороде столицы Азербайджана. Сообщение этого характера принадлежит пресс-службы Государственной нефтяной компании страны (ГНКАР).



Текст этого сообщения носит следующий характер: - "на одной из магистральных газовых линий, выходящих из Сангачальского газового узла, произошел взрыв".





По данным ГНКАР, пострадавших в результате инцидента нет. "В настоящее время эта линия локализуется, останавливается подача газа в систему и ведется подготовка к началу ремонтных работ", отмечается в сообщении. Информации о причинах взрыва нет.





В МЧС Азербайджана сообщили, что после взрыва на газопроводе в Карадагском районе Баку, случилось возгорание.





В министерстве сообщили, что "на место происшествия привлечены силы и средства Государственной противопожарной службы МЧС".





Происшествие прокомментировали в МЧС. Здесь подтвердили, что пострадавшие в результате инцидента отсутствуют. Текст сообщения ведомства носит следующий характер: - "продолжаются работы по тушению пожара, опасности для населенных пунктов нет".





Текст: Т. Сокот



