Протесты в Беларуси: оппозиция продолжает давление на Лукашенко
14.09.2020 08:18 / Политика / Прочли: 605 человек
Полиция произвела десятки арестов, когда сторонники оппозиции собирались на марш.
Десятки тысяч человек прошли маршем по столице Минску и другим городам в последние несколько недель массовых протестов против президента Александра Лукашенко.
Было развернуто большое количество полицейских, блокирующих ключевые районы.
Полиция сообщила, что они арестовали около 400 человек накануне и во время акций протеста, получивших название «Марша героев».
Протесты были вызваны широко спорными выборами месяц назад и последующими жестокими репрессиями со стороны полиции.
Демонстранты хотят, чтобы Лукашенко ушел в отставку после того, как заявил о широкомасштабной подтасовке бюллетеней.
Но белорусский лидер, находящийся у власти 26 лет, отверг обвинения и обвиняет западные страны во вмешательстве.
66-летний лидер пообещал защищать Беларусь.
Большинство лидеров оппозиции сейчас находятся под арестом или в ссылке.
Это пятое воскресенье подряд массовых протестов, когда каждую неделю собираются около 100 000 человек.
Очевидцы говорят, что центр Минска был наводнен людьми. Они прошли маршем по элитному жилому району Дрозды, где проживают высшие должностные лица страны, включая президента Лукашенко, но были заблокированы полицией.
Также митинги проходят в Бресте, Гомеле, Могилеве и других городах.
Однако в МВД заявили, что по состоянию на 15:00 по местному времени (12:00 по Гринвичу) в протестах участвовало не более 3000 человек по всей стране.
В министерстве заявили, что аресты производились в различных районах столицы, и что задержанные несли флаги и плакаты «оскорбительного характера».
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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