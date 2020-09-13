Протесты Беларуси: оппозиция продолжает давление на Лукашенко
13.09.2020 20:18 / В мире / Прочли: 593 человек
Десятки тысяч людей прошли маршем по столице Минску и другим городам в последние несколько недель массовых протестов против президента Александра Лукашенко.
Было развернуто большое количество полицейских, блокирующих ключевые районы.
Представители полиции сообщили о том, что, что они арестовали около 250 человек накануне демонстрации, получившей название «Марш героев».
Протесты спровоцированы были широко обсуждаемыми месяц назад выборами и последующими жестокими репрессиями со стороны полиции.
Демонстранты хотят, чтобы Лукашенко ушел в отставку после того, как заявил о широкомасштабной подтасовке результатов голосования.
Но белорусский лидер, находящийся у власти 26 лет, отверг обвинения и обвиняет западные страны во вмешательстве.
66-летний мужчина пообещал защищать Беларусь.
Большинство лидеров оппозиции сейчас находятся под арестом или в ссылке.
Это пятое воскресенье подряд массовых протестов, где каждую неделю собираются около 100 000 человек.
Очевидцы говорят, что центр Минска наполнен людьми. Они прошли маршем по элитному жилому кварталу Дрозды, где проживают высшие должностные лица страны, включая президента Лукашенко, но были заблокированы полицией.
Однако в МВД заявили, что по состоянию на 15:00 по местному времени (12:00 по Гринвичу) в протестах участвовало не более 3000 человек по всей стране.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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