Представители ВОЗ о том, что сезонность коронавируса не подтвердилась





«Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса», - заявила она.

Харрис говорит о том, что столь быстрое распространение коронавируса во многих странах, расположенных на разных широтах во время различных сезонов, как в Северном, так и Южном полушарии, вызывает опасность. Харрис обратила внимание общественности на тот момент, что распространению болезни благоприятствуют большие скопления людей, не соблюдающих социальную дистанцию. Интенсивную передачу можно наблюдаться там, «где люди находятся в тесном контакте».

Она отметила, что грипп является сезонным заболеванием, в отличие от коронавируса.

В настоящий момент представители ВОЗ обеспокоены тем, что системы здравоохранения получат дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса.

Харрис говорит, что нынешнюю фазу коронавируса нужно считать первой. Вторая волна придет в качестве «одной большой волны». Она будет «то увеличиваться, то немного снижаться».

Текст: Т. Сокот



