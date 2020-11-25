Представители Минздрава об условиях для лечения на дому коронавирусных больных





В числе совместно проживающих с зараженным не должно быть лиц старше 65 лет, а также категории людей с хроническими заболеваниями.

В том случае если пациенту разрешат лечиться на дому, то он обязан соблюдать все указания своего врача на протяжении срока лечения.

Текст: Т. Сокот



