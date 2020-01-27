О трагедии в Дублине: три ребенка Макгинли нашли мертвыми в доме

Этих деток нашли мертвыми в доме при «необъяснимых обстоятельствах», округ Дублин. Таково сообщение ирландской полиции.



Погибшими оказались девятилетний Конор МакГинли, его семилетний брат Дарра МакГинли и их младшая сестра Карла МакГинли, которой было три года. Их тела были обнаружили сотрудники скорой помощи и Гардаи в доме в пригороде Ньюкасла в пятницу вечером.

Женщина, найденная на месте происшествия, предположительно являющаяся их матерью, была доставлена ​​в больницу.

Этой женщине уже за 40. В настоящее время она получает медицинскую помощь в больнице университета Таллах.

На месте гибели детей была обнаружена записка. Дом был оцеплен как место преступления.

Гардаи сказал, что они не ищут кого-то еще в связи с инцидентом. Он назвал случившееся «огромной трагедией для семьи».

В пятницу вечером было заявлено, что мало кто верит в то, что дети умерли по естественным причинам.

Помощник государственного патологоанатома принял участие в инциденте в субботу, а следователи ожидают результатов посмертных осмотров.

Текст: Т. Сокот