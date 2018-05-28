Трагедия под Ростовом: грузовой поезд насмерть сбил женщину с ребенком

Характер трагедии под Ростовым следующий: в результате наезда грузового поезда в Красносулинском районе погибла женщина и ребенок. Еще один ребенок в числе пострадавших. Эта информация принадлежит представителям пресс-службы управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.







В сообщении сказано следующее: - "…. в Красносулинском районе на станции Замчалово грузовым поездом были травмированы женщина и ее двое детей. Полицейские установили личность погибших: ими оказались 35-летняя жительница Красносулинского района и ее ребенок 2014 года рождения".





Еще одного ребенка погибшей доставили в больницу.

Предварительные данные таковы, что причина трагедии - грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.





Полицейские заняты тем, что устанавливают все обстоятельства случившегося.





Представители пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК РФ по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").





В сообщении пресс-службы сказано следующее: - "следователем проведен осмотр места происшествия, опрошен водитель поезда, назначены судебно-медицинские экспертизы".

Текст: Т. Сокот



