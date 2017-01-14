В Таиланде разбился боевой истребитель

Речь идет об истребителе JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда. Он разбился во время авиашоу, когда праздновался национальный День детей.







К сожалению, в результате случившегося погиб пилот. Что касается зрителей, среди них пострадавшие отсутствуют.





Инцидент случился сегодня в 09:27 по местному времени (05:27 мск), город Хатъяй, южная провинция Сонгкхла. Когда выполнялась фигура высшего пилотажа, одна из машин рухнула на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. Дальше она взорвалась. Воздушную гавань зразу закрыли. Зрителей было принято решение эвакуировать. К этому времени создан комитет по расследованию ЧП.





В свою очередь семье погибшего летчика свои соболезнования выразил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.





Власти предполагают, что аэропорт сможет возобновить свою работу уже в ближайшие часы.





Напомним, что в Таиланде традиционно отмечают день детей во вторую субботу января. В текущем году в честь праздника организовали авиашоу с участием боевых истребителей.





Текст: Т. Сокот



