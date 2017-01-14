В Таиланде разбился боевой истребитель
14.01.2017 17:37 / Происшествия / Видео / Прочли: 207 человек
Трагедия произошла во время авиашоу для детей: погиб пилот. Среди зрителей пострадавшие отсутствуют.
Речь идет об истребителе JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда. Он разбился во время авиашоу, когда праздновался национальный День детей.
К сожалению, в результате случившегося погиб пилот. Что касается зрителей, среди них пострадавшие отсутствуют.
Инцидент случился сегодня в 09:27 по местному времени (05:27 мск), город Хатъяй, южная провинция Сонгкхла. Когда выполнялась фигура высшего пилотажа, одна из машин рухнула на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. Дальше она взорвалась. Воздушную гавань зразу закрыли. Зрителей было принято решение эвакуировать. К этому времени создан комитет по расследованию ЧП.
В свою очередь семье погибшего летчика свои соболезнования выразил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.
Власти предполагают, что аэропорт сможет возобновить свою работу уже в ближайшие часы.
Напомним, что в Таиланде традиционно отмечают день детей во вторую субботу января. В текущем году в честь праздника организовали авиашоу с участием боевых истребителей.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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