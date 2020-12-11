О пожаре в подмосковном центре ФМБА





Ситуацию прокомментировали представители МЧС. Они сообщили о том, что в сложившейся ситуации пострадавших нет.

Угрозы распространения огня на другие строения тоже нет.

Что касается площади возгорания, она достигла 600 кв м.

В результате пожара обрушилась кровля.

Текст: Т. Сокот



