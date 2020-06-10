О пожаре в центре Санкт-Петербурга: горело здание склада

Этот пожар произошел на Лиговском проспекте, 50.



С огнем активно боролись 38 человек. Они в своей работе использовали восемь единиц техники.

Пламя активно распространилось на площади сорок квадратных метров. Дальше огонь распространился на кровлю. Здесь площадь возгорания составила десять квадратных метров.

В результате этого инцидента пострадавших не было.

В ведомстве по этому поводу сообщили следующее: "Из ангара эвакуирован автомобиль, 10 транспортных баллонов. В 23.20 локализация".

Текст: Т. Сокот



