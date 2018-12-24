Радикально возвращаемся к почерку: насколько важно писать от руки в процессе обучения

Неграмотность никогда не поощряется. Чтобы как-то решить свою проблему, студенты пытаются использовать современную технику и современные методы обучения. Результат не всегда положительный. Исследования и клинический опыт доказали, что принятие такой практики в современных условиях развития еще слишком рано, могут быть дополнительные сбои.



Специалисты сенсорной интеграции и специалисты по детскому развитию утверждают, что дети, которые не способны напечатать грамотно текст и не читают хорошо потому, что у них не так сильно развита зрительно-моторная координация, а именно, зрительно-моторной “отпечаток” на распознавание букв. У этой категории людей сложные физиологические процессы опознания.

Если человек тренируется, он стает более опытным в печатном деле, со временем выполняет ряд функций автоматически, освобождая психическую энергию для работы по другим направлениям, например, решать задачи по математике или заниматься правописанием.

В целом, в процессе печати и письма стимулируется мозг человека, изменения касаются зрительно-моторной координации, мышления, рабочей памяти, формируется собранность, внимание к деталям, вырабатывается стиль.

Если Вы приняли решение научить ребенка печатать, поинтересуйтесь насколько этот навык важен в школе. Дайте возможность своим детям научиться печатать дома, научите их этому навыку первыми. Скоропись-это уже не требование национальных общих стандартов, главное грамотность.

Более того, многочисленные результаты исследований свидетельствуют о том, что заметки на ноутбуке – это всего лишь понимание материала на более поверхностном уровне, тогда как заметки от руки автоматически заставляют человека проговаривать текст. Ноутбук в некоторой степени отвлекает пользователя.

Часть исследований свидетельствует о том, что студенты, использующие ноутбуки, часто делать заметки, но не выполняют тех задач, которые уже в таком возрасте должны знать или иметь определенные навыки. Если бы они записывали эту информацию, тогда было бы проще.

Очень убедительным является доклад 2007 года, в котором его составители акцентируют внимание, что не нужно в классе использовать ноутбуки. Профессор Кевин Ямамото, Южно-Техасский колледж права, представил ряд научных исследований, результаты которых доказали, что использование ноутбуков в классах свидетельствует о низких оценках учеников на экзаменах. До появления компьютеров в школе деятельность детей заключалась в обучении и игре. Проблема заключается в следующем: ноутбук уверенности в знаниях не дает.

Аудитория, которую исследовал профессор Кевин Ямамото, оказалась чрезмерно зависима от поиска необходимого материала. Она не усвоила необходимые в процессе обучения понятия. Вывод ученого заключается в том, использование компьютера на уроках препятствует развитию критического мышления, формирует психический и физический барьер общения между учащимися.

Кевин Ямамото обратил внимание на тот момент, что когда учащимся запретили ноутбуки, у студентов возникло больше вопросов, дальше последовали более углубления обсуждения, и естественно, более высокие баллы ЕГЭ. Было много положительных отзывов от студентов на предмет того, что ноутбук в процессе обучения не актуален, однако, есть и нейтральное мнение по этому поводу.

Ямамото отметил, что запрет использования ноутбуков касался и администрации. Он был обескуражен от такого смелого шага, потому что руководители учебных заведений предполагали, что подобный запрет спровоцирует у студента бурю негодования. В экспериментальном порядке этого не произошло. Но даже если и в реальной жизни так случится, то этом, в первую очередь, четко выражена психологическая зависимость от ноутбука и яркое чувство тревоги? Обратите внимание, как возмущаются ваши дети, если у них забрать ноутбук.

В любом случае, когда вопрос касается обучения, развития и здоровья, будьте более внимательны и старайтесь решить любой вопрос простым и естественным путем. Придерживайтесь естественной среды в жизни, неоднократно способствующей обучению, даже если это вразрез с культурой. Молодые люди склонны к быстрой адаптации в жизни.

Текст: Т. Сокот



