Создана вакцина, возвращающая зрение слепым





Текст: Е. Скобелева

Пока что, сознаются ученые, эффект разработанного ими лекарства от слепоты нестабилен: у слепых лабораторных мышей позитивные изменения наблюдались в разных случаях от нескольких минут до двух суток. Но исследователи вдохновлены уже и таким результатом, предвещаюим революцию в современной офтальмологии. По их мнени, первый шаг в борьбе со слепотой уже осуществлен. Калифорнийские доктора наук намерены продолжать работу над усовершенствованием своего препарата, чтобы в будущем лишенный радости видеть красочный мир человек мог прозреть без оперативного вмешательства.