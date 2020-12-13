Аресты: индийские рабочие обыскивают завод iPhone из-за заработной платы





На кадрах в социальных сетях видны разбитые камеры видеонаблюдения и стеклянные панели, разбитые фары и поджог автомобиля на производственном предприятии Wistron Infocomm.

Рабочие утверждают, что они не получали полную зарплату за четыре месяца и вынуждены работать в дополнительные смены.

Wistron заявила, что «обязалась соблюдать местные законы о труде».

Сама компания не ссылалась напрямую на жалобы рабочих, но заявила, что «инцидент спровоцирован людьми неизвестной личности извне, которые вторглись на ее объект и повредили его с неясными намерениями».

Компания возобновит работу как можно скорее.

Бангалор, столица южного штата Карнатака, является технологическим центром Индии.

Насилие вспыхнуло, когда около 2000 рабочих из ночной смены покидали здание в Нарсапуре в субботу.

Да, кстати, Apple «начнет производство iPhone в Индии».

Сотни людей пришли в ярость, грабя офисы руководителей высшего звена, уничтожая мебель, сборочные единицы, разбивая стеклянные панели и двери прутьями.

Заместитель главного министра штата Карнатака К.Н. Ашватнараян осудил «беспричинное» насилие. Он сказал, что его правительство обеспечит «быстрое разрешение ситуации». «Мы позаботимся о том, чтобы права всех рабочих были должным образом защищены, а все их взносыуплачены», - написал он в Твиттере.

Один профсоюзный лидер сказал, что на заводе «жестокая эксплуатация».

«Правительство штата позволило компании нарушить основные права», - информирует общественность Сатьянанд. .

На этой фабрике работает около 15 000 рабочих, большинство из которых наняты через кадровые агентства.

Компания Apple заявляла, что очень серьезно относится к условиям работы на сайтах поставщиков.

Текст: Т. Сокот



